Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan 46 yaşındaki B.D.'yi gözaltına aldı. Şehidin annesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarından tespit etti.
Ömerbey Mahallesi’ndeki şehitliği ziyaret eden şehit annesi, saat 14.00 sıralarında oğlunun kabrine bıraktığı heykelin yerinde olmadığını fark edip yetkililere haber verdi. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, B.D.'nin elinde minyatür heykelle yürüdüğünü belirledi.
GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ
Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, kimliğini saptadıkları şüpheli B.D.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, polis ekipleri çalınan minyatür heykeli bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.