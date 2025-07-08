Terör örgütü PKK'nın saklandığı mağaralarda geçmiş dönemde şehit olan bir Kahraman askerimizin naaşını almak için arama yapan bir grup Mehmetçikten 12'si metan gazı sebebiyle şehit oldu.

Yaşanan gelişme ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı konu hakkında idari tahkikat başlatıldığını ifade etti.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Şehitlerimizin hayatını kaybettiği operasyonla ilgili ihmal gibi durumlara ilişkin bir araştırma önergesi verdi. İYİ Parti tarafından verilen önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Gelişmeyi İYİ Partili milletvekili Buğra Kavuncu açıkladı.