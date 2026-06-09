Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Emrah Ertan refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ertan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Ertan’ın, 22 Haziran 2012’de Doğu Akdeniz’de görev uçuşu sırasında Suriye tarafından düşürülen RF-4E keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ertan’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi.