Ankara Pursaklar'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve üç çocuk babası polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ve meslektaşları katıldı. Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından şehit Türkoğlu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Türkoğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından Çubuk Camikebir'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

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