Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu ile aynı yıl yapılan gıda yardımı alımları arasındaki fark dikkat çekti. Faaliyet raporunda 19 bin 903 vatandaşa gıda desteği verildiği belirtilirken, belediyenin 100 bin gıda kolisi ve 30 bin gıda kartı aldığı görüldü.

SAYIŞTAY DA TESPİT ETTİ

Belediyenin aldığı toplam 130 bin yardım malzemesi ile faaliyet raporunda belirtilen yardım sayısı arasında 110 bin 97 kişilik fark bulunuyor. Sayıştay raporunda da gıda yardımlarının envantere kaydedilmediği tespit edildi.

Soruşturma dosyasında ifade veren bir kişinin ise belediye yöneticilerinin gıda kolilerini sattığını öne sürdüğü belirtildi.

ATAR: AKIBETİ AÇIKLANSIN

Şehitkamil Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi Ersin Atar, 110 bin 97 kişi için alındığı belirtilen gıda kolisi ve kartlarının nerede olduğunun açıklanmasını istedi.

Atar, “Şehitkamil Belediyesi yönetimini izaha davet ediyorum. 110 bin 97 kişi için alınan gıda yardımlarının izahatını yapın. Aksi halde savcılığın bu konuyla ilgili soruşturma yürüterek tespitlerini yapmasını bekliyoruz” dedi.