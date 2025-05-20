Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerel yönetimde yaşanan siyasi değişimlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildikten sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın yönetimindeki belediyede, bazı birim yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli adımlar atıldı.

GERÇEĞE AYKIRI FATURA İDDİASI

Alınan bilgiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 4 Kasım'da düzenlenen resim sergisi etkinlikleri kapsamında bazı otellerden gerçeğe aykırı faturalar temin edildiği iddiasıyla yapılan şikayet sonucunda belediye birim müdürlerinin de aralarında bulunduğu 5 belediye personelinin bugün saat 14.00’te savcılığa ifade vermek için gittikleri personellerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Belediye personellerinin gözaltına alındığına dair çıkan haberlere ilişkin Gaziantep Valiliği tarafından yalanlandı. Valilik yaptığı yazılı açıklamada" “Şehitkamil Belediyesi'ne dair herhangi bir gözaltı bulunmamaktadır. Bilginize." denildi.

GÖZLER UMUT YILMAZ’DA

Belediyede yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, bağımsız olarak görevine devam eden Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a çevrildi. Kamuoyunda “başkan bu durumdan haberdar mıydı?” sorusu yankı bulmaya başladı.