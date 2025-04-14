Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 5 Meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Ancak Yılmaz’ın istifasından bir hafta önce AKP ve CHP’li üyelerin birlikte hazırladığı 2024 yılı denetim raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Adrese teslim araç ihalesi, çöp konteynerinde 122 milyonluk kamu zararı, çöp toplama aracı alımında 35 milyonluk kurumun zarara uğratıldığı belirtiliyor. Belediye, sanatçı Gülşen’in verdiği konserde bile 4 ayrı ihale yaparak doğrudan teminle hizmet alımı yaptı. Şimdi AKP’ye geçeceği konuşulan Yılmaz’la ilgili denetim raporuna imza atan AKP’li üyelerin ne diyeceği merak ediliyor.

KOMİSYON İMZALADI

Denetim raporu 27 Mart 2025 tarihinde komisyon tarafından imzalandı. AKP’li Meclis üyesi Ahmet Doğan’ın Başkan Yardımcısı olarak yer aldığı komisyonda AKP’li Meclis üyesi Hasan Oğuz ile CHP’li Meclis üyeleri Didem Dinleyici ve Öznur Sevinç imzası bulunuyor. Raporda, Şehitkamil Belediyesi’nin 2024 yılı geliri 4 milyar 534 milyon 805 bin olarak belirlenirken, harcama tutarı 6 milyar 155 milyon 647 bin lira olarak tespit edildi. Bütçe açığını 1 milyar 620 milyon 842 bin lira olarak tespit eden komisyon, yapılan mevzuata aykırı ve usulsüz işlemleri tek tek belirledi ve 17 ayrı başlıkta usulsüzlükleri tespit etti.

Raporda, AKP’liler Doğan ve Oğuz ile CHP’liler Dinleyici ve Sevinç imzası bulunuyor.

Konser işi dört parçaya bölündü

Bazı işleri doğrudan temin yöntemiyle yapmak için ‘parçala’ yöntemi kullanıldı. 19 Mayıs’ta ilçede Gülşen konseri organize edildi. Konserin işleri 4’e bölündü. Gülşen konseri organizasyonu 610 bin, Gülşen konseri ses, sahne ve ışık sistemi kurulması 595 bin, Gülşen konseri DJ performans, sahne şovu 598 bin ve konser alanı için 22 adet mobil tuvalet kiralanması için de 130 bin lira ödeme yapıldı. Böylece doğrudan temin üst limiti 622 bin lira konserin 4 ayrı sözleşme ile alınması sağlandı.