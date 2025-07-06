Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'inin şehit olduğunu duyurdu.

Beş askerin metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olması büyük üzüntü yarattı.

Şehit askerlerle için hükümetten ve siyasetçilerden başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkânları seferber edilerek devam etmektedir.

Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır.

Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir.

Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum.

Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde, pkk'lı hainler tarafından şehit edilen Mehmetçiğimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

MHP (Resmi sosyal medya):

"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih BOZKURT'un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ABB Başkanı Mansur Yavaş:

"Görevleri başında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman 5 Mehmetçiğimize, Allah’tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi):

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde terörle mücadele faaliyeti yürütürken şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağolsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş kahramanımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."