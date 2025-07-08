Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı. 2 şehidimizin cenaze törenleri dün düzenlenirken bugün de 10 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanacak.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitler Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi ile Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan toprağa verildi
Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi. Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yeşildemir, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, dün memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.
Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.