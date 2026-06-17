Korkusuz



2011’de başlayan Suriye iç savaşı, milyonlarca sığınmacının ülkemize akın etmesinin yanında güney sınırımızı terör kuşağına çevirmişti.



Türkiye, bu tehlikeye karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlarıyla peş peşe 3 harekat düzenledi. PKK’lı hainlere karşı girişilen bu operasyonlarda 300’ün üzerinde şehit verildi. Esad’ın ardından başa geçen Ahmed Şara’yı kırmızı halılarla karşılayan Türkiye, toplu konut, okul, hastane ve elektrik başta olmak üzere her türlü yardımı yaptı. Ancak bu iyiliklerin karşılığı nankörlük oldu.





TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE MAAŞ BAĞLANDI



Şara yönetimi, Türk askerine kurşun sıkarken ölen ya da yaralanan teröristlerin ailelerine maaş bağladı. İçeride PKK açılımını hazmetmekte zorlanan şehit anaları, dışarıdan gelen bu haberle bir kez daha yıkıldı.





