Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden dikkat çeken görüntüler geldi. Çatışmalarda öldürülen 29 PKK’lı terörist için Dağlıca Yolu üzerindeki Çayır Düğün Salonu’nda taziye kuruldu. Taziyeye DEM Parti yönetiminin üst düzey isimleri adeta çıkarma yaptı.

DEM PARTİ YÖNETİMİ TAZİYEDE

Sabahın erken saatlerinden itibaren taziye alanında başsağlığı kabul edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da beraberindeki heyetle taziyeyi ziyaret etti. Taziyeye DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Muş Milletvekili Sezai Temelli, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Hakkâri milletvekilleri Vezir Parlak ve Onur Düşünmez ile eski Hakkâri Milletvekili Sait Dede katıldı.

Yüksekova Belediye Eş Başkanları Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri, DEM Parti Parti Meclisi üyeleri Salih Yıldız ve Nevzet Anuk ile il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri de taziyede yer aldı.

TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARIYLA GELDİLER

Taziye alanına gelen bazı ailelerin, çatışmalarda hayatını kaybeden PKK’lı terörist yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak salona girmesi dikkat çekti.

Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği terör örgütü PKK’ya karşı mücadelenin sürdüğü bir dönemde düzenlenen taziyeye DEM Parti yönetiminin geniş katılım göstermesi dikkat çekti.

8 KÖYDE DAHA TAZİYE

Öte yandan Yüksekova’ya bağlı 8 ayrı köyde de çatışmalarda öldürülen PKK’lı teröristler için taziyeler kurulduğu belirtildi. Köylerde taziye kabulleri ve anmaların sürdüğü bildirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da taziye alanındaki aileleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.