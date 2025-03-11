Konya’da bulunan Alavardı Şehitliği bir anda ortadan kayboldu. Şehitliğin hiçbir açıklama olmadan ortadan kaybolması kenti karıştırdı. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, duruma tepki gösterdi.

Bektaş şöyle konuştu: “Bir gece ansızın oradan kaldırılan bu şehitlik Kuva-yi Milliye’ye isyan eden ve daha sonra da Yunan ordusuna katılan Delibaş Mehmet ve adamları tarafından şehit edilen Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Abdullah Çavuş’un mezarlıklarının bulunduğu şehitlikti.

KİTABE DE GİTTİ

Hem mezarlar hem de bu olayları anlatan kitabe yok oldu. Cumhuriyet kurulmadan Mustafa Kemal Atatürk, bir yandan İstanbul hükümeti ile bir yandan Yunan ordusu ve Kuva-yi Milliye’yi yok etmek isteyen isyanlarla uğraşıyordu. Ama yakın tarihimizi belgeleyen bu şehitliğin ortadan kaldırıldığını maalesef üzüntüyle görüyoruz. İlgililerden cevap bekliyorum.”

NAKLEDİLDİ

Alavardı Şehitliği hakkında açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Gerekli izinler alınarak Garnizon Şehitliği’ne nakli kabir yapıldı. Anıt koruma altına alındı. Banliyö hattı tamamlandıktan sonra anıt aynı bölgede uygun bir yere konulacak” dedi.