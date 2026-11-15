Yeşilçam filmlerinin tanınan oyuncularında Şehnaz Dilan, uzun bir aranın ardından İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden 66 yaşındaki oyuncu, son görüntüsü ve açıklamalarıyla gündeme geldi.

Dilan'a, oyuncu Ediz Hun'un Yeşilçam'ın artık bittiği yönündeki sözleri soruldu. Açıklamaya alındığını belirten oyuncu, Yeşilçam'ın son kuşağının temsilcilerinin hala hayatta olduğunu söyledi.

'BİZ DAHA ÖLMEDİK'

"Biz daha ölmedik" ifadelerini kullanan Dilan şunları söyledi:

"Biraz alındım. Ediz Hun'un zamanındaki Yeşilçam bitti. En son kuşak benim ama... 200'e yakın dizi ve film çektik. Daha biz ölmedik, abilerim var yaşayan. Yeşilçam ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum. Talihsiz açıklama olarak görüyorum. Onların kuşak tamam ama biz onlardan sonra geldik. Yeşilçam ölmedi!"

YEŞİLÇAMDAN ÖNCE FUTBOL OYNUYORDU

1960'ta İzmir'de dünyaya gelen Şehnaz Dilan'ın gerçek adı Şehnaz Vreskala. Oyunculuk kariyerinden önce sporla ilgilenen Dilan, gençlik yıllarında İzmir Filizspor'da futbol oynadı. Kadın futbolunun öncü takımlarından biri olan kulüpte kaptanlık görevini de üstlendi.

Takımın fahri başkanlığını ise Yeşilçam oyuncularından Filiz Akın yapıyordu. Futbol oynadığı dönemde fotomodellik de yapan Dilan, 1982 yılında İstanbul'a taşındı ve sinema kariyerine adım attı.

Yeşilçam'da farklı yapımlarda kamera karşısına geçen Şehnaz Dilan, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yoksul filminde Leyla karakterini canlandırdı. Filmde, Sunal'ın hayat verdiği karakterin nişanlısı olarak izleyici karşısına çıktı.

Dilan, Şener Şen ile birlikte rol aldığı Aşık Oldum filmindeki Kırmızı Kadın karakteriyle de tanındı. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Kızlar Sınıfı ve Umut Sokağı da bulunuyor.