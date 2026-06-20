İtalya’nın dünyaca ünlü su şehri Venedik, aşırı turist yoğunluğuyla mücadele etmek için radikal bir adıma daha hazırlanıyor. Şehrin yeni seçilen belediye başkanı Simone Venturini, özellikle turizm sezonunun tavan yaptığı en yoğun günlerde, şehre konaklamadan sadece günübirlik gelen turistlerden alınan giriş ücretini tam 50 Euro’ya (yaklaşık 2 bin 660 TL) yükseltmeyi planlıyor.

Dünyada turistlerden giriş ücreti alan ilk şehir unvanına sahip Venedik, geçtiğimiz yıllarda 5 Euro ile başlattığı bu uygulamayı, yoğun talebin olduğu günlerde fiyatı kademeli olarak 30 ila 50 Euro arasına çekerek çok daha caydırıcı hale getirmeyi hedefliyor.

ŞEHRE GELMEDEN ÖNCE KAYIT YAPTIRMALARI GEREKİYOR

Tarihi dokuyu korumayı amaçlayan bu yeni sistemde, Venedik’teki otellerde konaklama rezervasyonu olan turistler, şehir sakinleri ve 14 yaş altı çocuklar giriş ücretinden muaf tutulacak. Ancak otelde kalacak misafirlerin bile şehre girmeden önce özel bir internet sitesine kayıt yaptırması gerekecek.

Giriş ücretini online ödeyen ziyaretçiler, tren istasyonu gibi ana giriş noktalarındaki görevlilere telefonlarındaki QR kodu okutarak şehre adım atabilecek. Belediye, bilet satışlarından elde edilecek milyonlarca euroluk gelirin, yıllık bakım maliyeti 100 milyon Euro’yu aşan bu eşsiz yüzen şehrin temizlik ve koruma hizmetlerinde kullanılacağını belirtiyor.

Benzer katı kurallar Avrupa’nın diğer turizm merkezlerinde de yayılıyor; örneğin Fransa’nın Narbonne kasabasında sokakta üstsüz veya mayoyla dolaşan turistlere 150 Euro’ya kadar para cezası kesilmeye başlandı.