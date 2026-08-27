Kolombiya'nın Medellín şehri, 2016 yılından bu yana uyguladığı Yeşil Koridorlar projesi kapsamında 880 bin ağaç ve 2,5 milyondan fazla çalı dikerek şehir içi sıcaklığını gölgeli alanlarda 5 dereceye kadar düşürdü. Binaların ve asfaltın yarattığı kentsel ısı adası etkisine karşı başlatılan bu yöntem, ek enerji tüketimine gerek kalmadan sokakların soğutulabileceğini kanıtladı.

ŞEHİRDEKİ SICAKLIK NASIL 5 DERECE DÜŞÜRÜLDÜ?

Program kapsamında yürütülen bilimsel değerlendirmeler, Medellín genelindeki ortalama sıcaklığın 2 derece gerilediğini ortaya koydu. Ağaçlandırmanın en yoğun olduğu bölgelerde ise yerel soğutma etkisi 5 derece seviyesine ulaştı.

Ağaçlar, yapraklarıyla güneş ışınlarını engelleyerek asfalt ve bina duvarlarının ısınmasını önledi. Aynı zamanda terleme mekanizmasıyla havaya su buharı salarak çevredeki sıcaklığı düşüren doğal bir soğutma sağladı.

YEŞİL KORİDORLAR PROJESİ NASIL UYGULANDI?

Aburrá Vadisi'nde yer alan Medellín, etrafındaki dağlar nedeniyle hava akışının kısıtlı olduğu bir coğrafyada bulunuyor. Yıllar içinde bitki örtüsünün yerini asfalt ve binaların alması, sokaklarda yüksek miktarda ısı birikmesine yol açmıştı.

Şehir yönetimi, soğutma sistemlerine bağımlı kalmak yerine yeşil alanları kentin tamamına yayma kararı aldı. Bitkiler sadece parklara toplanmak yerine ana yollara, yaya kaldırımlarına, nehir kenarlarına ve ulaşım güzergahlarına dikildi.

AĞAÇLANDIRMA HAMLESİ ŞEHRE BAŞKA NELER KAZANDIRDI?

Projenin sağladığı faydalar yalnızca sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmadı. Dikilen bitkiler havadaki kirletici maddeleri hapsetti ve karbondioksiti emerek şehirdeki hava kalitesini yükseltti. Yoğun bölgelerde araç ve çevre gürültüsünde de azalma kaydedildi.

Oluşturulan yeşil koridorlar kuşlar, kelebekler ve arılar için yeni yaşam alanları sağladı. Gölgelenen sokaklar yaya ve bisiklet ulaşımını artırırken, bitki bakımı ve peyzaj çalışmaları kapsamında binlerce kişiye istihdam sağlandı.