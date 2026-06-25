Belize devletine bağlı olan özel ada, 700 bin dolar (32 milyon 553 bin TL) fiyat etiketiyle resmen satışa çıkarıldı. Belirlenen bu tutarın, Londra'daki ortalama bir dairenin maliyeti ile eş değer olması gayrimenkul sektöründe dikkat çekti. İngilizce konuşulan ve liberal vergi yasalarına sahip olan bölgedeki bu taşınmaz, hem bireysel kullanım hem de ticari yatırımlar için uygun bir zemin sunuyor.

ADANIN COĞRAFİ KONUMU VE ALTYAPI OLANAKLARI NELER?

Stann Creek Bölgesi'nin idari merkezi olan Dangriga şehrinin 15 kilometre doğusunda bulunan ada, yaklaşık 4,9 dönümlük bir yüz ölçümüne sahip. Anakara altyapısına kolay erişim mesafesinde yer alan mülkten, motorlu teknelerle şehre 17 dakikada ulaşılabiliyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı, dükkanlar, restoranlar ve bir havalimanının yer aldığı merkez bölgeye yakınlığı, adanın lojistik avantajlarını artırdı. Satın alacak kişi için adaya özel konut, su üstü bungalov kompleksi veya küçük bir tatil köyü inşa etme izni tanınıyor.

%100 GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ KENDİNE YETİYOR

Çevre dostu ve düşük etkili turizm politikalarına uygun olarak tasarlanan Treasure Caye, %100 güneş enerjisi ve yağmur suyu depolama sistemleri kullanan otonom bir altyapıya sahip. Adanın her noktasından erişilebilen kumlu plajlar, deniz sporları ve rekreasyon meraklıları için uygun alanlar sunuyor.

Kıyı şeridinde şnorkelli yüzme ve sportif balıkçılık yapılabilen mülkün çevresindeki derin sular, büyük teknelerin kolaylıkla demirlenmesine imkan tanıyor. Deniz ürünleri açısından zengin olan bu ekolojik alan, sürdürülebilir enerji altyapısıyla küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.