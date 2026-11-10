İlk olarak Tokyo'nun Ueno bölgesinde kullanılmaya başlanan sistem, reklam gelirleriyle ücretsiz su dağıtımını bir araya getiriyor. Özellikle kalabalık şehirlerde içme suyuna kolay erişim sağlamayı amaçlayan uygulama, kısa sürede dikkat çekti. 15 SANİYELİK REKLAM İZLEMEK YETERLİ Yeni sistem, geleneksel içecek otomatlarından farklı çalışıyor. Kullanıcılar makinenin ekranındaki reklamı 15 saniye boyunca izledikten sonra ücretsiz bir şişe su alabiliyor. Böylece vatandaşların cebinden para çıkmazken dağıtılan suyun maliyetinin reklam gelirleriyle karşılanması hedefleniyor. Uygulama, reklamverenlere de ürünlerini doğrudan sokaktaki tüketicilere tanıtma fırsatı sunuyor. İLK DÖRT GÜNDE 502 ŞİŞE SU DAĞITILDI Tokyo'nun Ueno bölgesinde kullanıma sunulan otomat, ilk dört günde 502 şişe su dağıttı. Vatandaşlar, makinenin ekranında 15 saniyelik reklam izledikten sonra herhangi bir ücret ödemeden şişe su alabiliyor. Ücretsiz su dağıtan makinelerin özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde ilgi görebileceği değerlendiriliyor. Sistemin farklı noktalara yaygınlaştırılması gündeme gelirken şimdilik doğrulanan uygulama Ueno'daki otomatla sınırlı. Yeni model, sokak otomatlarının yalnızca ürün satmak için değil, reklam karşılığında ücretsiz ihtiyaç malzemesi sunmak için de kullanılabileceğini gösteriyor.

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