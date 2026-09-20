Doğası gereği gizlenen ve insanlardan uzak duran su tavuklarının şehir yaşamıyla birlikte davranışlarının değiştiği belirlendi. Łódź Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Koruma Fakültesi’nden Prof. Piotr Minias ve ekibi, Varşova ve Łódź’da yaşayan kuşlarla büyük şehirlerden uzaktaki balık havuzlarında yaşayan popülasyonu karşılaştırdı.

İNSAN YAKLAŞINCA ARTIK YUVALARINI TERK ETMİYORLAR

Şehir dışında yaşayan su tavukları genellikle yoğun sazlıklarda yuva yapıyor ve insan yaklaştığında bölgeden uzaklaşıyor. Varşova’daki bazı kuşlarda ise bunun tam tersi davranışlar gözlendi. Prof. Minias, şehirde yaşayan bazı su tavuklarının kendilerine dokunulduğunda bile yuvalarını terk etmediğini belirtti.

Araştırmacılar bu değişimin şehirde geçirilen süreyle bağlantısını incelemek için Varşova, Łódź ve şehir dışındaki kuşları karşılaştırdı. Varşova uzun süredir şehir yaşamına uyum sağlayan popülasyonu temsil ederken, Łódź’daki kuşların iki grup arasında kaldığı görüldü.

KUŞLARIN İNSAN KORKUSU NASIL ÖLÇÜLDÜ?

İlk deneyde araştırmacı kuşun yuvasına yaklaştı, yarım metre uzaklıkta 1 dakika bekledikten sonra bölgeden ayrıldı. Kuşun sonraki 15 dakika içerisinde yuvaya dönüp dönmediği ve yumurtalarının üzerine yeniden ne kadar sürede oturduğu kaydedildi.

Varşova’daki kuşlar yuvalarına ortalama 3 dakikada dönerken, Łódź’daki kuşlarda bu süre yaklaşık 5 dakika oldu. Şehir dışında yaşayan kuşların geri dönmesi ise yaklaşık 7,5 dakika sürdü. Kuluçkaya yeniden başlama süreleri Varşova’da 3,3 dakika, Łódź’da 6 dakikanın biraz üzerinde, şehir dışında ise 9,3 dakika olarak ölçüldü.

YABANCI BİR NESNEYLE KARŞILAŞINCA FARK DAHA DA BÜYÜDÜ

İkinci deneyde kuşların daha önce karşılaşmadığı yeşil bir kumaş şerit yuvaların girişine yerleştirildi. Araştırmacılar böylece kuşların yeni ve tanımadıkları nesnelere karşı duyduğu korkuyu ölçtü. Varşova’daki kuşların yaklaşık yüzde 57’si 15 dakika içerisinde yuvasına dönerken bu oran Łódź’da yüzde 43, şehir dışında ise yalnızca yüzde 21 oldu.

Kuluçkaya devam eden kuşlarda da benzer bir fark ortaya çıktı. Varşova’daki kuşların yaklaşık yüzde 53’ü yumurtalarının üzerine yeniden otururken, Łódź’da oran yüzde 30, şehir dışında ise yaklaşık yüzde 9 olarak kaydedildi.

ŞEHİR HAYATI KUŞLARI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Araştırmacılar sonuçları şehir yaşamındaki farklı koşullarla ilişkilendiriyor. Şehir dışında yoğun sazlıkların arasında yaşayan su tavukları, şehir parklarında daha açık alanlarda yuva yapmak zorunda kalıyor ve insanlarla daha sık karşılaşıyor. Prof. Minias’a göre kuşlar zaman içerisinde gerçek tehdit oluşturmayan insanlara ve nesnelere alışabiliyor.

Araştırmada ikinci olasılık olarak nesiller boyunca gerçekleşen değişimler üzerinde duruldu. Daha az çekingen kuşların şehir ortamında daha iyi yaşamlarını sürdürebildiği ve yavru bırakma ihtimallerinin arttığı değerlendiriliyor. Prof. Minias, gözlenen farklılıkların yalnızca davranışsal esneklikle açıklanamayabileceğini ve zaman içerisinde genetik değişimlerin de sürece dahil olabileceğini belirtti.