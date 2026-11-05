İngiltere açıklarında 1997 yılında batan konteynerden denize dökülen 4,8 milyon adet Lego parçası, 27 yılı aşkın süredir sahillere vurmayı sürdürüyor. Atlantik Okyanusu akıntılarının temizleyemediği bu plastik kütle, deniz kirliliğinin kalıcılığını ve küresel okyanus döngülerinin işleyişini belgeleyen en uzun soluklu çevre vakalarından birine dönüştü.

DEV DALGA 62 KONTEYNERİ NASIL OKYANUSA DÜŞÜRDÜ?

Kaza, 1997 yılında "Tokio Express" adlı dev kargo gemisinin İngiltere açıklarında seyir halindeyken devasa bir dalgaya yakalanmasıyla meydana geldi. Şiddetli dalga darbesi sonucu gemi güvertesinde bulunan 62 adet nakliye konteyneri doğrudan okyanusa düştü. Suya gömülen konteynerlerden birinin kapağının açılmasıyla birlikte ambalajlı halde taşınan milyonlarca plastik oyuncak açık deniz yüzeyine ve tabanına karıştı.

Suya karışan kargonun içeriğindeki 4,8 milyon parçanın neredeyse tamamının deniz temalı setlerden oluşması olayın dikkat çeken teknik ayrıntısı oldu. Okyanus yüzeyine yayılan malzemeler arasında küçük can yelekleri, dalgıç tüpleri, ahtapotlar, köpekbalığı figürleri, korsan kılıçları ve yeşil ejderhalar yer aldı. Bu parçalar yıllar içinde yüzlerce millik deniz mesafesini kat ederek İngiltere'nin güneybatı kıyı şeridine yayıldı.

ATLANTİK AKINTILARI BU PARÇALARI NEDEN 27 YILDIR TEMİZLEYEMEDİ?

Olayın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Atlantik Okyanusu'ndaki dönemsel dip ve yüzey akıntıları parçaları sahillere taşımayı sürdürüyor. Cornwall sahillerinde bugün de kumların arasına karışan siyah ahtapotlar ve minik ejderhalar, yerel araştırmacılar ve koleksiyoncular tarafından özel kayıt defterlerine işlenerek takip ediliyor. Yıllardır bozulmadan karaya vuran figürler, endüstriyel polimerlerin tuzlu su ve UV ışınlarına karşı direncini sahada kanıtlayan bilimsel bir gösterge olarak kayıtlara geçiyor.