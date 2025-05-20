Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde yaşayan Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin bebeği Metehan’a, iki gün önce kene yapıştığı fark edildi.
Ailesi tarafından önce Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede KKKA şüphesiyle tedavi gören Metehan, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze, jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin denetiminde toprağa verildi.