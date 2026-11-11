Yaklaşık 20 kilometre genişliğinde tasarlanan projede yalnızca yollar değil, binaların konumları ve ulaşım bağlantıları da bu düzene göre şekillendiriliyor. Tasarımın en dikkat çekici özelliği ise insanların gidecekleri noktayı saat yönlerini takip ederek bulabilmesi. Proje hayata geçirilirse şehir içinde yön bulmak için navigasyon kullanımına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.

YOLLAR SAATİN RAKAMLARINA GÖRE DÜZENLENECEK

Şehir planının merkezinde büyük bir saat kadranını andıran yerleşim düzeni bulunuyor. Ana yolların merkezden dışarı doğru uzanması, farklı bölgelerin ise saat üzerindeki konumlarına göre ayrılması planlanıyor.

Bu sistemde adres tariflerinin alışılmış sokak isimlerinin yanı sıra saat yönleriyle de yapılabilmesi öngörülüyor. Örneğin bir yapının konumu, şehir merkezine göre saat üç veya saat dokuz yönünde tarif edilebilecek.

Tasarımcılar, bu yaklaşımın özellikle geniş yerleşim alanlarında ulaşımı ve yön bulmayı kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Saat düzeninin şehrin genel görünümüne de belirgin bir geometrik kimlik kazandırması hedefleniyor.

ŞEHRİN MERKEZİNE KAHVE İBRİĞİ ŞEKLİNDE OTEL YAPILACAK

De Sousa Holdings tarafından hazırlanan ve Abu Dabi'deki Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda tanıtılan tasarımda, geleneksel Arap mimarisinden esinlenen sıra dışı yapılar da bulunuyor. Şehrin merkezine kahve ibriği biçiminde beş yıldızlı bir otel yapılması planlanıyor.

Otelin çevresinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi emirliğini temsil eden yedi kahve fincanı yer alacak. Ayrıca şekerlik ve hurma tabağından esinlenen yapılarda konferans merkezleri ve düğün salonları bulunacak. Bu yapıların çevresindeki tepsi biçimli alan ise alışveriş merkezi olarak değerlendirilecek.

Yaklaşık 20 kilometre doğu-batı ve 18 kilometre kuzey-güney doğrultusunda uzanması öngörülen şehirde trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım bağlantıları, enerji ve su altyapısı da planlandı. Şirketin 25 yıllık tasarım çalışmasının ürünü olan proje henüz master plan aşamasında bulunuyor. İnşaatın ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı.