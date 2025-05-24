Bursa’da 22 Mayıs’ta Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşıyla birlikte M.Y.’nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi’nde bırakan şüpheli, daha sonra trafikte sinirlendiği başka bir aracı takip ettirmek amacıyla yanındaki silahı taksi şoförüne doğrulttu.
Takip edilen araç gözden kaybolunca öfkelenen Bilgin G., taksiyi boş bir alana çektirdi. Burada şoföre, “Sana verdiğim bin lirayı ver” diyerek para istedi. Şoförün “Bana 800 lira verdin” demesi üzerine, “Ver lan 200 lira daha” diyerek cebindeki tüm parayı silah zoruyla aldı.
Taksi şoförü M.Y. olay sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Bursa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli Bilgin G., silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.