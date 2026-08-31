Yetkililer kararın, kargalarla ilgili şikayetlerin ve insanlara yönelik saldırıların artmasının ardından alındığını belirtiyor. Ülkedeki ev kargası nüfusunun son sayımlarda yaklaşık 160 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

500'DEN FAZLA KARGA VURULDU

Singapur'da istilacı tür olarak sınıflandırılan ev kargaları şehir yaşamına kolay uyum sağlayabiliyor. Son nüfus tahminlerine göre ülkedeki sayıları 160 bin civarında. 2025 yılında yetkililere kargalarla ilgili yaklaşık 15 bin şikayet ulaşırken, saldırı vakalarının sayısı da 2 bini geçti.

Karga sayısını azaltmak için yuvaların kaldırılması, kuşların yakalanması, ağaçların budanması ve ulaşabilecekleri yiyecek kaynaklarının azaltılması gibi yöntemler uygulanıyor. Geçen yıl yaklaşık 9 bin yuva kaldırıldı ve 13 binden fazla karga yakalandı. Buna rağmen yönetim mevcut yöntemlerin yeterli olmadığını belirterek Mart 2026'da silahla vurma uygulamasını yeniden başlattı.

İlk olarak dokuz bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda lisanslı görevliler pompalı tüfek kullanıyor. Bazı operasyonlarda kargaları atış yapılacak bölgeye çekmek amacıyla kanat çırpan ve karga sesi çıkaran robot kuşlar da kullanılıyor. Vurulan kargalar görevliler tarafından toplanarak imha ediliyor.

Temmuz ayında açıklanan verilere göre operasyonların başlamasından bu yana 500'den fazla karga öldürüldü. Yetkililer şimdi uygulamayı Bukit Panjang, Marine Parade ve Tanah Merah dahil başka bölgelere de genişletmeyi planlıyor.

UYGULAMANIN ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Kargaların vurularak öldürülmesi ise tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı ekologlar, nüfusun doğrudan azaltılmasının kısa vadede sonuç verebileceğini ancak kargaların şehirlerde kolayca yiyecek ve yuvalama alanı bulmaya devam etmesi halinde sayılarının yeniden artabileceğini belirtiyor.

Özellikle açıkta bulunan yiyecek atıkları, insanların kuşları beslemesi ve şehirleşmeyle değişen yaşam alanları kargaların çoğalmasını etkileyebilecek faktörler arasında gösteriliyor. Bu nedenle bazı uzmanlar nüfus kontrolünün yanında yiyecek kaynaklarının azaltılması ve atık yönetiminin iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Singapur yönetimi ise vurma işleminin tek başına uygulanmadığını; yakalama, yuva kaldırma ve yiyecek kaynaklarını azaltma gibi yöntemlerle birlikte yürütüldüğünü belirtiyor. Operasyonların ne kadar süre devam edeceğine ilişkin kesin bir bitiş tarihi açıklanmış değil.