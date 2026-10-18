Özellikle evlerin çevresinde ve çöp konteynerlerinde yiyecek arayan babunlar, kent sakinleriyle sık sık karşı karşıya geliyor. Uzun süredir devam eden sorunu çözmek isteyen yetkililer, hayvanları yalnızca uzaklaştırmanın yeterli olmadığını belirterek onları şehre çeken yiyecek kaynaklarını ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

6 BİN ÇÖP KUTUSU ÖZEL OLARAK TASARLANACAK

Plan kapsamında Cape Town'un babunların sık görüldüğü bölgelerine, hayvanların kolayca açamayacağı 6 bin özel çöp kutusu yerleştirilmesi hedefleniyor. Kilitli kapaklara sahip olacak bu kutular sayesinde babunların çöplerdeki yiyeceklere ulaşması engellenecek.

Babunlar, doğal yaşam alanlarında yiyecek aramak yerine yerleşim bölgelerindeki çöpleri karıştırarak daha kolay besin bulabiliyor. Bu durum, hayvanların aynı sokaklara tekrar tekrar gelmesine neden oluyor.

Yetkililer, çöp kutularının güvenli hale getirilmesiyle babunların şehirde yiyecek bulmasının zorlaşacağını ve zamanla doğal yaşam alanlarına yönelmelerinin teşvik edileceğini düşünüyor.

İKİ BABUN GRUBU BAŞKA BİR BÖLGEYE TAŞINACAK

Çöp kutularının değiştirilmesi, hazırlanan planın yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililer ayrıca babunların yerleşim alanlarına geçişini zorlaştırmak için yeni çitler kurmayı ve insanlarla sık sık karşılaşan iki babun grubunu başka bir bölgeye taşımayı değerlendiriyor.

Simon's Town çevresinde yaşayan babunların, şehir dışında oluşturulacak korunaklı alanlara götürülmesi planlanıyor. Böylece hem hayvanların insanlarla karşılaşmasının hem de yiyecek bulmak için evlere ve sokaklara girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ancak babunların başka alanlara taşınması tartışmalara neden oldu. Bazı uzmanlar, hayvanların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılması yerine çöplerin güvenli hale getirilmesine ve yerleşim bölgelerinin daha iyi korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor.

Cape Town yönetimi ise yeni önlemlerle insanlar ve babunlar arasındaki karşılaşmaları azaltmayı hedefliyor. Planlanan 6 bin özel çöp kutusunun, hayvanları şehre çeken en önemli nedenlerden biri olan kolay yiyecek erişimini sınırlandırması bekleniyor.