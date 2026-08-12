Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir telefon dükkanında fark edilen kahverengi kokarca böceği, üzerindeki sıra dışı desenlerle görenleri şaşkına çevirdi. Dükkan sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen böcek, kısa sürede çevredekilerin ilgi odağı haline geldi.

Yenişehir ilçesindeki dükkanda ortaya çıkan böceğin sırt bölümünde, tam olarak iki göz ve bir ağız dizilimini andıran doğal çizgiler tespit edildi. Böceğin kabuğundaki bu simetrik oluşum, ilk bakışta yapay zeka yazılımlarıyla hazırlanmış dijital bir görsel algısı oluşturdu

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GÖRÜNTÜYÜ İNCELEYENLER NE TEPKİ VERDİ?

Fotoğrafın çekilmesinin ardından böceğin üzerindeki insan yüzünü andıran figürü inceleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görselin herhangi bir dijital müdahale içermediği ve böceğin doğal kabuk yapısından kaynaklandığı anlaşıldı.