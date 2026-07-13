Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran günü gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kadın, iddiaya göre silahlı kişiler tarafından kaçırılıp, alıkonuldu. Bir süre sonra serbest bırakılan kadın, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

20 KİŞİYE 'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN GÖZALTI

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Teknik takip, saha çalışmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda 20 kişi, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Cinsel saldırı’, ‘Suçluyu kayırma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından gözaltına alındı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Siverek Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada olaya ilişkin tüm şüphelilerin yakalanarak haklarında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.