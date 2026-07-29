Beira, deniz seviyesine yakın konumu nedeniyle Afrika'nın sel riski en yüksek kentlerinden biri arasında yer alıyor. Bu nedenle hazırlanan Masterplan Beira 2035 kapsamında drenaj sistemi yenilenirken, suyun kontrollü şekilde depolanacağı geniş bir lagün ve yeni su kanalları oluşturulacak.

HOLLANDA DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Proje, Hollandalı mühendislik şirketi Witteveen+Bos liderliğinde Deltares, Wissing, NIRAS Mozambique ve Van den Broek Consulting tarafından hazırlandı. Uygulama ise Beira Belediyesi ile kentsel gelişim şirketi SDUB tarafından yürütülüyor.

Finansman tarafında ise Dünya Bankası, Hollanda Hükümeti ve Alman kalkınma bankası KfW yer alıyor. Kıyı koruma ve drenaj altyapısının ikinci etabı için uluslararası ihale süreci 2025 yılında başlatıldı. Bu etap kapsamında yapay lagün, yeni drenaj kanalları ve kıyı koruma yapılarının inşa edilmesi planlanıyor.

26,6 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Teknik fizibilite çalışmalarına göre yalnızca yapay lagün ve buna bağlı drenaj sisteminin yatırım maliyetinin yaklaşık 26,6 milyon dolar olması öngörülüyor. Masterplan'ın tamamı ise kıyı koruma, liman, drenaj ve kentsel dönüşüm projelerini kapsayan çok daha geniş bir programdan oluşuyor.

Proje kapsamında kent genelindeki drenaj kanalları genişletilecek ve yağmur suları yeni oluşturulacak lagüne yönlendirilecek. Aynı zamanda Beira Limanı'nda yürütülecek tarama çalışmalarından çıkarılan kum, kıyı erozyonunu azaltmak ve sahilleri güçlendirmek amacıyla kullanılacak.

2019 yılında Idai Kasırgası nedeniyle kentin büyük bölümü ağır hasar görmüştü. Yetkililer, Masterplan Beira 2035 kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Beira'nın gelecekte yaşanabilecek şiddetli yağış ve fırtınalara karşı çok daha dirençli hale gelmesini hedefliyor.