Avrupa'nın önemli sanayi ve moda merkezlerinden biri olan Milano'da hayata geçirilen Forestami projesi, şehirdeki sıcaklığı düşürmeyi ve hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Kent merkeziyle birlikte çevresindeki yerleşimleri de kapsayan çalışma kapsamında yüz binlerce ağaç toprakla buluşturuldu. Projenin tamamlanması için belirlenen hedef yıl ise 2030.

3 MİLYON AĞAÇLA ŞEHRİN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞECEK

Milano Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kuruluşların iş birliğiyle yürütülen Forestami projesi, yalnızca yeni parklar oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Ağaçlandırma çalışmaları yol kenarlarından okul bahçelerine, mahalle aralarından kullanılmayan kamu arazilerine kadar geniş bir alana yayılıyor.

Proje kapsamında yaklaşık 650 bin ağaç dikildiği belirtiliyor. Yetkililer, 2030 yılına kadar bu sayıyı 3 milyona çıkarmayı hedefliyor. Böylece Milano ve çevresinde yaşayan milyonlarca insanın daha fazla yeşil alana erişebilmesi amaçlanıyor.

Ağaçların özellikle yaz aylarında asfalt ve beton yüzeylerde biriken ısının etkisini azaltması bekleniyor. Oluşacak gölgelik alanların sokakları serinletmesi, bitki örtüsünün ise yağmur suyunun toprağa karışmasına yardımcı olması hedefleniyor.

TERK EDİLMİŞ ALANLAR YENİDEN YEŞİLLENECEK

Ağaçlandırma çalışmalarının önemli bir bölümünü kullanılmayan sanayi alanları, eski otoparklar ve betonlaşmış bölgeler oluşturuyor. Proje kapsamında 255 hektarlık kentsel alanın yeniden doğaya kazandırılması ve Milano genelindeki ağaç örtüsünün yüzde 5 artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların arkasında, Milano Politeknik Üniversitesi'nde başlayan araştırmalar bulunuyor. Mimar Stefano Boeri'nin öncülüğünde geliştirilen proje, zamanla belediyelerin, üniversitelerin, şirketlerin ve vatandaşların katıldığı geniş çaplı bir çevre girişimine dönüştü.

Milano'nun yeşil dönüşümü uluslararası alanda da dikkat çekti. Forestami, 2026 yılında Birleşmiş Milletler tarafından verilen World Restoration Flagship ödülüne layık görüldü. Böylece kent ölçeğinde yürütülen doğa restorasyonu çalışmalarına örnek gösterilen projeler arasına girdi.

Yetkililer, 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan ağaçlandırma çalışmalarının Milano'yu daha serin, daha yeşil ve yaşanabilir bir metropole dönüştürmesini bekliyor.