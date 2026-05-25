1728 yılında Mihrace Sawai Jai Singh tarafından kurulan Jaipur, bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ancak şehrin 'Pembe Şehir' olarak anılmasının arkasında estetikten çok tarihi bir karar bulunuyor.

İNGİLİZ PRENSİ İÇİN TÜM ŞEHİR BOYANDI

Tarihler 1876’yı gösterdiğinde, dönemin Galler Prensi Albert Edward’ın Hindistan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Jaipur’un yöneticisi Mihrace Sawai Ram Singh ise İngiliz kraliyet ailesini etkilemek için sıra dışı bir hazırlık yaptı.

Hint kültüründe misafirperverliği temsil eden pembe rengin tercih edilmesiyle birlikte şehirdeki binalar, saraylar ve çarşılar aynı tona boyandı. Prensin Jaipur’a gelişi sırasında ortaya çıkan görüntü büyük ilgi gördü ve şehir kısa sürede 'Pembe Şehir' olarak anılmaya başladı.

YILLARDIR AYNI GELENEK DEVAM EDİYOR

Jaipur’daki pembe görünüm zamanla şehrin simgesi haline geldi. Hatta sonraki yıllarda çıkarılan yerel kurallarla tarihi bölgelerdeki yapıların aynı renk tonunu koruması zorunlu hale getirildi. Günümüzde yeni yapılan binaların bile bu mimari dokuya uygun olması isteniyor.

Şehrin özellikle Hawa Mahal, City Palace ve Johari Bazaar çevresindeki sokakları turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor. Gün batımında pembe tonların daha belirgin hale gelmesi ise Jaipur’u fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri haline getiriyor.