10 yaşında çoban Defne'nin yaşamı: Ünlü oyuncuyu bile hayran bıraktı

Şehir hayatını geride bırakıp köy yaşamını izleyicilerle buluşturan Kıvanç Kasabalı, bu kez Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı Köyü'nde dikkat çeken bir hikâyeye konuk oldu. Programın yeni bölümünde 10 yaşındaki Defne'nin küçük yaşına rağmen üstlendiği sorumluluklar ve köy yaşamına olan bağlılığı öne çıktı.