10 yaşında çoban Defne'nin yaşamı: Ünlü oyuncuyu bile hayran bıraktı
Şehir hayatını geride bırakıp köy yaşamını izleyicilerle buluşturan Kıvanç Kasabalı, bu kez Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı Köyü'nde dikkat çeken bir hikâyeye konuk oldu. Programın yeni bölümünde 10 yaşındaki Defne'nin küçük yaşına rağmen üstlendiği sorumluluklar ve köy yaşamına olan bağlılığı öne çıktı.
10 YAŞINDA ÇOBANLIK YAPIYOR
Kangırlı Köyü'nde yaşayan Defne, yaşıtlarından farklı bir yaşam sürüyor. Günlük işlerine hayvanların bakımını da sığdıran minik çoban, inek sağıyor, tavuklarıyla ilgileniyor ve ailesine destek oluyor.
EN BÜYÜK HAYALİ MUHTAR OLMAK
Doğayla iç içe büyüyen Defne'nin çalışkanlığı ve hayvan sevgisi, programa damga vuran anlar arasında yer aldı.
Program boyunca samimi açıklamalarda bulunan Defne, büyüdüğünde köy muhtarı olmak istediğini söyledi. Küçük yaşına rağmen köy yaşamına duyduğu bağlılık ve sorumluluk bilinci izleyenlerden takdir topladı.
KÖY HAYATINI YERİNDE DENEYİMLEDİ
Kıvanç Kasabalı da köy halkıyla birlikte geleneksel ekmek yapımına katıldı. Taş fırında pişirilen ekmekleri hazırlayan Kasabalı, sıcak fırından ekmek çıkarırken eğlenceli anlar yaşadı.
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Programın dikkat çeken anlarından biri de yeni doğan buzağıyla buluşmaları oldu. Samanların üzerinde vakit geçiren ekip, minik buzağıyı severek köy yaşamının sıcak ve doğal atmosferini izleyicilere yansıttı.
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