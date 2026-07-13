İnşaat çalışmaları birçok noktada aynı anda devam ederken, ilk tünel açma makineleri (TBM) de sahaya getirildi. Yetkililer, tünel kazılarının bu yıl içinde başlamasının planlandığını, hattın ise 2035 yılında hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

26 KİLOMETRELİK ÇİFT TÜPLÜ TÜNEL KAZILACAK

Projenin ilk aşaması, Cheltenham ile Box Hill arasında uzanacak iki ayrı tünelden oluşuyor. Yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki bu yer altı hattı, Cheltenham, Clayton, Monash, Glen Waverley, Burwood ve Box Hill'de inşa edilecek altı yeni istasyona bağlanacak. Ayrıca bakım ve tren depolama tesisi de Heatherton bölgesinde kurulacak.

Tünellerin önemli bir bölümünde dört dev tünel açma makinesi görev yapacak. Güney kesiminde yaklaşık 16 kilometrelik tüneller, kuzey kesiminde ise yaklaşık 10 kilometrelik bölüm kazılacak. Proje kapsamında ayrıca onlarca bağlantı geçidi, tünel giriş yapıları ve büyük istasyon kutuları da inşa edilecek.

ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEDEN ULAŞIM SAĞLAYACAK

Suburban Rail Loop'un en dikkat çeken özelliği, banliyöler arasındaki ulaşımı şehir merkezine uğramadan mümkün hale getirmesi. Tamamlandığında proje; üniversiteler, hastaneler, iş merkezleri ve yerleşim bölgeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayacak. Yetkililere göre hat, yolculuk sürelerini azaltmanın yanı sıra kentte yeni konut ve ticaret alanlarının gelişmesine de katkı sunacak.

Projenin tamamı tek seferde değil, etaplar halinde hayata geçirilecek. İlk bölüm olan SRL East'in ardından hattın batı ve havaalanı bağlantılarının da inşa edilmesi planlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 90 kilometre uzunluğundaki ağ, Melbourne tarihindeki en büyük ulaşım yatırımlarından biri olacak.