Son yıllarda Avrupa'nın birçok kentinde etkili olan aşırı yağışlar, mevcut altyapı sistemlerinin kapasitesini gündeme getirdi. Viyana yönetimi de özellikle kısa sürede büyük miktarda yağmur yağdığında oluşabilecek su baskınlarına karşı tahliye sistemini güçlendirmek için harekete geçti.

BİR SAATTE 54 MİLYON LİTRE SU TAŞIYABİLİYOR

Yeni pompa sisteminin en dikkat çekici özelliği, yüksek su taşıma kapasitesi oldu. Saniyede 15 bin litre su taşıyabilen dev ekipman, dakikada 900 bin litreye, bir saatte ise 54 milyon litreye ulaşabiliyor.

Sistem, şiddetli yağışlarda kanalizasyon şebekesine gelen suyun daha hızlı tahliye edilmesini sağlamak üzere tasarlandı. Böylece altyapının kapasitesinin aşılması ve suyun çevredeki alanlara taşması riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Pompanın yüksek kapasitesi, özellikle kısa sürede etkili olan kuvvetli sağanaklarda önem kazanıyor. Bu tür yağışlarda kanalizasyon sistemine normalden çok daha fazla su ulaşırken yeni ekipman, mevcut pompaların yetersiz kalabileceği durumlarda ek tahliye gücü sağlayacak.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ YAĞMUR SUYU POMPASI

Viyana Belediyesi'nin açıklamasına göre yeni pompa, kendi türünde Avrupa'nın en yüksek kapasiteye sahip sistemlerinden biri. 13 metre yüksekliğinde ve 63 ton ağırlığındaki dev ekipman, Donauinsel'deki mevcut tesise eklendi.

Yaklaşık 22 ay süren çalışmaların ardından tesisin toplam su tahliye kapasitesi saniyede 45 bin litreden 60 bin litreye yükseldi. Proje kapsamında elektrik sistemleri ve kontrol altyapısı da yenilendi.

Kent yönetimi, su baskınlarına karşı yeni projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda yaklaşık 100 milyon litre su depolayabilecek bir yer altı havuzu ile Tuna Nehri'nin altından geçecek ikinci bir atık su hattı planlanıyor. Bu projelerle aşırı yağışlarda fazla suyun geçici olarak depolanması ve altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.