New York’un Roosevelt Island bölgesinde 1975 yılından bu yana faaliyette olan yeraltı pnömatik atık toplama sistemi; binalar arası çöp kamyonu trafiğini, açıkta biriken atık torbalarını ve beden işçiliğini önemli ölçüde azaltan yapısıyla şehir altyapısı için operasyonel bir referans oluşturmaya devam ediyor.

ATIKLAR YERALTINDA SAATTE 97 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Sistem kapsamında konutlardaki çöp bacalarına atılan torbalar, doğrudan yeraltı boru ağına bağlı vanalara ulaşıyor. Toplama döngüleri sırasında açılan vanalar, sistemdeki ekipmanların oluşturduğu negatif basınç (emiş gücü) ve güçlü hava akımıyla atıkları merkezi tesise doğru çekiyor. Boru hattı içinde ilerleyen atık torbaları saatte yaklaşık 97 kilometre (60 mil) hıza ulaşarak birkaç dakika içinde yerleşim alanından ayrılıp toplama merkezine naklediliyor.

MERKEZİ SIKIŞTIRMA LOJİSTİK TRAFİĞİ AZALTIYOR

Toplama merkezine ulaşan atıklar, taşıma esnasında kullanılan havadan ayrıştırıldıktan sonra sıkıştırma ekipmanlarına sevk ediliyor. Hacmi küçültülen atıklar, tesiste depolanıyor. Çöp kamyonları binalar arasında tek tek dolaşmak yerine yalnızca merkezi tesise gelerek sıkıştırılmış atığı teslim alıyor. Bu yöntem, araç trafiğini tamamen ortadan kaldırmasa da konut alanları içindeki sirkülasyonu ve gürültüyü önemli ölçüde azaltıyor.

SİSTEMİN ARALIKSIZ ÇALIŞMASI GEREKİYOR

Sistemin verimliliği, doğru kullanıma ve kesintisiz bakıma bağlı bulunuyor. Uygunsuz maddelerin borularda tıkanıklığa yol açması durumunda ilgili hat durduruluyor ve sorun giderilene kadar geçici olarak geleneksel toplama yöntemlerine dönülüyor. Teknisyenler; vanaların kontrolü, tıkanıklıkların giderilmesi, emiş ve ayıştırma sistemlerinin bakımı gibi operasyonel süreçleri yürütüyor.