ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan 'İkiz Şehirler' olarak bilinen Minneapolis ve Saint Paul’un altında, çoğu kişinin bilmediği dev bir yer altı ağı bulunuyor. Yüzeyin altında uzanan bu yapı; eski altyapı tünelleri, kanalizasyon hatları, fırtına drenaj tünelleri ve birbirine bağlı geçitlerden oluşuyor.

Özellikle Saint Paul kentinin altında yoğunlaşan bu sistem, halk arasında 'Labirent' olarak anılıyor. Zamanla kullanılmayan bazı bölümler terk edilse de, yer altındaki bu karmaşık yapı hâlâ dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak bu gizemli dünya aynı zamanda büyük riskler barındırıyor. Özellikle yağışlı havalarda tüneller aniden suyla dolabiliyor. Geçmişte yaşanan bazı olaylarda, ani su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden kişiler olduğu biliniyor.

Tüm tehlikelere rağmen, yer altı keşif meraklıları bu karanlık ve karmaşık yapıyı keşfetmeye devam ediyor. Uzmanlar ise bu tür alanlara girmenin ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Şehirlerin modern yapısının altında saklı kalan bu dev tünel ağı, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bilinmeyen yönleriyle dikkat çekiyor.