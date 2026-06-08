Lynchburg Belediyesi tarafından yürütülen ve LYHBeyond adı verilen proje kapsamında ekipler, sert kaya tabakalarında ilerleyebilmek için kontrollü patlatma yönteminden yararlanıyor. Tünel tamamlandığında yaklaşık 17,8 milyon litre su ve atık su depolama kapasitesine sahip olacak. Yetkililer, projenin 2027 yılında tamamlanmasını hedefliyor.

KAYALAR PATLATILARAK İLERLENİYOR

Projenin geçtiği güzergah büyük ölçüde sert kayaçlardan oluştuğu için ekipler 'del ve patlat' yöntemiyle ilerliyor. Önce kayalara çok sayıda delik açılıyor, ardından kontrollü patlatmalar gerçekleştiriliyor ve ortaya çıkan kaya parçaları temizleniyor. Çalışmalar, Blackwater Creek'in altındaki kaya katmanlarında metre metre ilerliyor.

Patlatmalar öncesinde çevrede güvenlik önlemleri uygulanıyor ve sesli uyarılar yapılıyor. Lynchburg yetkilileri, tünelin büyük bölümünün yer altında olması nedeniyle çalışmaların yüzeydeki yaşamı sınırlı düzeyde etkilediğini belirtiyor.

17,8 MİLYON LİTRELİK DEV DEPO GÖREVİ GÖRECEK

Kentte yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde mevcut altyapı zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Yeni tünel, aşırı yağış sırasında oluşan fazla suyu ve kanalizasyon akışını geçici olarak depolayacak. Yağış sona erdikten sonra bu su, pompalar aracılığıyla yeniden arıtma sistemine gönderilecek ve işlendikten sonra çevreye bırakılacak.

Yaklaşık 104 milyon dolarlık maliyete sahip proje, Lynchburg'un 45 yıldır sürdürdüğü kanalizasyon taşkınlarını azaltma programının son aşamasını oluşturuyor. Yetkililer, tünelin devreye girmesiyle Blackwater Creek ve James River'a karışan kirli su miktarında yüzde 98'e varan düşüş hedeflendiğini ifade ediyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.