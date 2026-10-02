İzlanda’nın sahip olduğu jeotermal kaynaklar, Reykjavik’te günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Yer altından çıkarılan sıcak su, bölgesel ısıtma sistemi aracılığıyla şehre dağıtılarak konutların ısıtılmasında kullanılıyor.

YER ALTINDAN GELEN SICAK SUYU EVLERE TAŞIDILAR

Jeotermal kaynaklardan elde edilen sıcak su, boru hatları aracılığıyla Reykjavik’teki yerleşim bölgelerine ulaştırılıyor. Böylece yer altındaki doğal sıcaklık, evlerin ısıtılmasında kullanılan bölgesel sistemin temel kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yer altından elde edilen jeotermal sıcak su, bölgesel ısıtma altyapısına aktarılıyor ve buradan konutlara dağıtılıyor. Reykjavik’te evlerin büyük bölümü bu sistemden yararlanarak ısıtılıyor.

SICAK SUYU KALDIRIMLARDA DA KULLANDILAR

Jeotermal enerjiden yalnızca binaların ısıtılmasında yararlanılmıyor. Sıcak suyun kullanıldığı bazı sistemler, soğuk havalarda kaldırımlarda biriken kar ve buzun eritilmesine de yardımcı oluyor. Bazı alanlarda sıcak suyun sağladığı ısı, yüzeylerin altında bulunan sistemlere aktarılıyor. Bu yöntemle kaldırımlarda kar ve buz birikmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Reykjavik’te yer altındaki jeotermal kaynaklardan sağlanan sıcak su, kaplıca kullanımının ötesinde doğrudan şehir altyapısına dahil edildi. Bölgesel ısıtma sistemi sayesinde kaynaklardan gelen ısı, çok sayıda konutun ısıtılmasında kullanılıyor.