İngiltere'nin yüksek hızlı demiryolu projesi HS2 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, her biri yaklaşık 360 metre uzunluğunda iki tünel açıldı. Mühendisler, bu tünelleri dev tünel açma makineleri yerine daha farklı bir yöntemle inşa etti. Kazıların tamamlanmasının ardından tünellerin son bölümünde uygulanan teknik de dikkat çekti.

DEV MAKİNELER YERİNE FARKLI BİR YÖNTEM KULLANILDI

Londra'nın batısındaki Old Oak Common istasyonunda yürütülen çalışmalarda, tünellerin inşası için geleneksel dev tünel açma makineleri kullanılmadı. Bunun yerine yer altındaki kazılar, aşamalı olarak ilerleyen özel ekipmanlar ve kontrollü kazı yöntemleriyle gerçekleştirildi.

İki tünelin toplam uzunluğu yaklaşık 720 metreye ulaşırken çalışmalar sırasında çıkarılan toprak miktarı da yaklaşık 100 bin tonu buldu.

Old Oak Common, HS2 projesinin Londra'daki en önemli noktalarından biri olacak. Yeni istasyonun yüksek hızlı trenlerle diğer demiryolu hatları arasında bağlantı sağlaması planlanıyor.

TÜNELİN GENİŞLİĞİ 14,9 METREYE KADAR ÇIKIYOR

Kazılarda farklı bir yöntemin tercih edilmesinin başlıca nedeni, tünellerin genişliğinin her noktada aynı olmamasıydı. Bazı bölümlerde 8,9 metre olan genişlik, istasyona yaklaşıldığında 14,9 metreye kadar ulaşıyor.

Çalışmalar Mayıs 2024'te Victoria Road bölgesinden başladı. Ekipler önce dar bir geçit açtı, ardından bu geçidi aşamalı olarak genişletti. Kazılan bölümlerin duvarları püskürtme betonla güçlendirildi. İnşaat boyunca yaklaşık 30 bin metreküp püskürtme beton kullanıldı.

Tünellerin üzerinde yollar ve konutlar bulunduğu için çalışmalar, zeminde oluşabilecek hareketleri kontrol altında tutacak şekilde yürütüldü. Çıkarılan toprağın ise İngiltere'deki farklı projelerde yeniden değerlendirildiği açıklandı.

SON DUVARI JENGA OYUNUNDAKİ GİBİ PARÇALADILAR

Projenin en sıra dışı aşamalarından biri, tünellerin istasyon bölümüne bağlandığı noktada yaşandı. Mühendisler, son beton duvarı tek parça halinde yıkmak yerine bloklara ayırarak kontrollü biçimde yerinden çıkardı.

HS2 yetkilileri bu işlemi, ahşap blokların tek tek hareket ettirildiği Jenga oyununa benzetti. Böylece tüneller ile gelecekteki istasyon arasında bağlantı sağlandı.

Old Oak Common istasyonunda altısı yer altında, sekizi yüzeyde olmak üzere toplam 14 peron bulunması planlanıyor. İstasyonun Londra ile Birmingham arasındaki yüksek hızlı demiryolu bağlantısının önemli merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki tren yolculuğunun yaklaşık 45 dakikaya düşmesi öngörülüyor.