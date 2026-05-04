Nottingham sokaklarının modern gürültüsü, yerin altında yatan el yapımı sessiz bir imparatorluğu gizliyor. Yapılan son keşiflerle, şehrin altındaki dev labirentte kayıtlı mağara sayısı tam 1.000’e ulaştı.

Nottingham’ın üzerine inşa edildiği yumuşak kumtaşı, yüzyıllar boyunca adeta bir "yer altı şehri" oluşturmak için oyuldu.

Arkeologların titiz çalışmaları sonucunda ulaşılan bu devasa ağ, Nottingham'ın sadece bir şehir değil, yaşayan bir tarih müzesi olduğunu kanıtlıyor.

Bu mağaralar sadece birer boşluk değil; her biri tarihin farklı bir dönemine tanıklık ediyor:

Sanayi ve Yaşam: Orta Çağ atölyeleri, bira mahzenleri ve hatta insanların yaşadığı gizli konutlar.

Savaşın İzleri: II. Dünya Savaşı sırasında binlerce insanı koruyan dev hava saldırısı sığınakları.

Gizli Tüneller: Son keşifler arasında Derby Road’dan uzanan, ucu bucağı henüz bilinmeyen dev bir tünel ve 18. yüzyıldan kalma kum madenleri bulunuyor.

Keşifler durmuyor

2008 yılında resmi kayıtlar başladığında yer altında sadece 425 mağara olduğu düşünülüyordu. Bugün ise bu rakam 1.000’e ulaşarak tahminleri altüst etti. Sadece son bir yılda yaklaşık 80 yeni yer altı bölgesi belirlendi. Şehir arkeoloğu Scott C. Lomax'a göre bu daha başlangıç: "Hâlâ bulunacak ve anlaşılacak çok şey var."

Bu projenin sadece turistik değil, pratik bir amacı da var. Unutulan bu mağaraların tam yerini bilmek, modern binaların temellerini sağlamlaştırmak ve kültürel mirası korumak için hayati önem taşıyor. Bir zamanlar "kayıp" olarak nitelenen bu alanlar, artık Nottingham’ın en değerli mirasları arasında yer alıyor.

Nottingham'ın bazı mağaraları artık turizme açık ve ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir zaman makinesi görevi görüyor. Şehrin altındaki bu "yaşayan labirent", keşfedilmeyi bekleyen binlerce yeni hikaye barındırıyor.