Chicago’da 1800’lü yılların ortalarında hızla büyüyen kentte suyun tahliye edilmesi ve kanalizasyon sisteminin kurulması ciddi bir sorun haline geldi. Arazinin düz olması nedeniyle gerekli eğimin sağlanamaması üzerine sokakların ve binaların seviyesini yükseltecek kapsamlı bir mühendislik çalışması başlatıldı.

SOKAKLARI VE BİNALARI YÜKSELTMEYE KARAR VERDİLER

Chicago’nun altyapı sorununu çözmek için 1850’li yıllarda sokak seviyesinin yükseltilmesi planlandı. Böylece yeni kanalizasyon borularının yerleştirilebileceği alan ve atık suyun akmasını sağlayacak gerekli eğim oluşturulacaktı. Ancak sokakların yükseltilmesi, mevcut binaların eski seviyede kalması anlamına geliyordu. Bunun üzerine çok sayıda yapının da yeni sokak seviyesine çıkarılmasına karar verildi.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ BİNALARI NASIL KALDIRDILAR?

Binaların altına yüzlerce, bazı büyük projelerde ise binlerce kriko yerleştirildi. İşçiler krikoları koordineli şekilde çalıştırarak yapıları yavaş yavaş yukarı kaldırdı. Böylece tonlarca ağırlığındaki binalar yıkılmadan yeni sokak seviyesine çıkarıldı ve altlarında oluşan bölümler yeni temellerle desteklendi.

BÜYÜK YAPILAR DA YERİNDEN KALDIRILDI

Çalışmalar yalnızca küçük evlerle sınırlı kalmadı. Çok katlı ve ağır ticari yapılar da aynı yöntem kullanılarak yükseltildi. Bazı çalışmalar sırasında yan yana bulunan birden fazla bina birlikte kaldırıldı. Yapıların dengesi korunurken yüzlerce kişinin krikoları eş zamanlı olarak kullanması gerekiyordu.

ŞEHİR NEDEN YÜKSELTİLDİ?

Chicago’nun düz arazi yapısı yağmur ve atık suların tahliyesini zorlaştırıyordu. Sokak seviyesinin yükseltilmesiyle kanalizasyon sisteminin çalışması için gereken eğimin oluşturulması amaçlandı. Yeni altyapı sokakların altına yerleştirilirken mevcut yapıların da yükseltilmesi, binaların girişlerinin yeni yol seviyesine uyum sağlamasına imkan verdi.

BİNALAR YIKILMADAN YENİ SEVİYEYE ÇIKARILDI

Çalışmalar sırasında bazı yapıların yaklaşık 1,5 metre ve daha fazla yükseltildiği örnekler kayıtlara geçti. Krikolarla gerçekleştirilen işlem sayesinde mevcut binaların tamamen yıkılıp yeniden yapılması yerine yapılar bulundukları noktada yukarı taşındı. Chicago’da 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen bu çalışmalar, kentin altyapısının yeniden düzenlenmesinin önemli parçalarından biri oldu.