Festival cazın klasik mirasından çağdaş yorumlarına, doğaçlamadan elektronik ve türler arası seslere uzanan geniş programıyla, bu yıl da farklı coğrafyalardan müzisyenleri ve özel projeleri aynı sahnede bir araya getirecek.26 Eylül–11 Ekim tarihleri arasında otuzdan fazla konser ve etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin merakla beklenen ilk isimleri açıklandı…

Festival bu yıl Zorlu PSM ile ilk kez gerçekleştireceği iş birliği kapsamında; pan-Arap köklerini elektronik müzik, soul ve şiirsel sözlerle harmanlayan kült müzisyen Yasmine Hamdan’ı ağırlayacak.

Programın öne çıkan diğer konukları arasında, caz, elektronik müzik ve Hint klasik müzik gelenekleri arasında kurduğu köprüyle çağdaş İngiltere cazının en özgün isimlerinden Sarathy Korwar Drum Ensemble ve İngiltere caz ve elektronik müzik sahnesinin yükselen isimlerinden davulcu, prodüktör ve besteci Momoko Gill de yer alıyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni isimlerle birlikte zenginleşecek festival programı, İstanbul’un farklı lokasyonlarına yayılacak.

Akbank Sanat’ın BKM organizasyonuyla hayata geçirdiği festivalde yer alacak ilk isimler şöyle:10 Grammy ödüllü trompet virtüözü Arturo Sandoval, Saksafon virtüözü James Carter’ın organ dörtlüsüyle sahneye taşıdığı John Coltrane’in 100. yaşını kutlayan özel projesi “Coltrane: A Centennial Supreme” Chicago’nun de neysel yaratıcı müzik sahnesinden beslenen kozmopolit blues yaklaşımıyla çok yönlü besteci ve kornetçi Ben LaMar Gay, Vokal cazın sınırlarını yeniden çizen Grammy ödüllü besteci ve piyanist Nicole Zuraitis.