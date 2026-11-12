Richmond Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamada, özellikle temel bakım ürünlerine erişimde güçlük yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İlk iki otomatın hizmete alınmasının ardından sistemin başka noktalara da yayılması planlanıyor.

MAKİNELERDEN ÜCRETSİZ ÜRÜN ALINABİLİYOR

Şehrin belirlenen noktalarına kurulan otomatlarda kişisel hijyen ve temel sağlık malzemeleri bulunuyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünlere günün farklı saatlerinde ulaşabiliyor.

Uygulama, özellikle çalışma saatleri nedeniyle sosyal hizmet merkezlerine gidemeyen kişilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Otomatların kullanılması için herhangi bir alışveriş yapılması gerekmiyor.

ÜÇÜNCÜ MAKİNE KÜTÜPHANEYE KURULACAK

Kent yönetiminin duyurduğu programa göre ilk iki otomat hizmet vermeye başladı. Üçüncü makinenin ise bir kütüphaneye yerleştirilmesi planlanıyor.

Belediye, bu sistemle sağlık ve hijyen ürünlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Otomatların farklı noktalarda bulunması, vatandaşların ihtiyaç duydukları malzemelere günün her saatinde ulaşmasına imkân tanıyor.