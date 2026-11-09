Özellikle tren istasyonları, kütüphaneler ve bekleme alanlarında kullanılan makineler, insanların boş zamanlarını değerlendirme biçimini değiştirmeyi amaçlıyor. Uygulamanın arkasında ise okuma alışkanlığını artırmaya yönelik dikkat çekici bir fikir bulunuyor.

DÜĞMEYE BASANLARA ÜCRETSİZ HİKAYE VERİYOR

Fransız Short Édition şirketi tarafından geliştirilen kısa hikaye otomatları, kullanıcılara birkaç dakika içinde okunabilecek edebî metinler sunuyor. Cihazın üzerindeki düğmeye basıldığında hikaye, uzun bir kâğıt şerit üzerine basılarak kullanıcıya veriliyor.

Bazı modellerde okuyucular, 1, 3 veya 5 dakikalık hikayeler arasından seçim yapabiliyor. Böylece tren bekleyen, hastanede sırasını bekleyen veya kısa bir mola veren kişiler, telefonlarına bakmak yerine ücretsiz bir hikaye okuyabiliyor.

Makineler yalnızca kısa öyküler değil, şiirler ve farklı edebî içerikler de sunabiliyor. Yazılar, fiş benzeri kâğıtlara basıldığı için okuyucular hikayeleri yanlarında taşıyabiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

İlk olarak Fransa'da geliştirilen sistem, zamanla ABD ve başka ülkelerdeki kütüphanelere, üniversitelere ve çeşitli kamusal alanlara yayıldı. Özellikle insanların beklemek zorunda kaldığı noktalara yerleştirilen cihazlarla, günlük yaşamın kısa boşluklarının okumaya ayrılması hedefleniyor.

Otomatların en dikkat çekici özelliği, klasik satış makinelerinden farklı olarak kullanıcıdan ödeme istememesi. Bununla birlikte cihazların kurulumu ve işletimi, genellikle ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.

Kısa hikaye otomatları, dijital ekranların günlük yaşamda giderek daha fazla yer kapladığı bir dönemde, insanların basılı metinlerle yeniden buluşmasını amaçlayan uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.