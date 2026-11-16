15 Kasım Pazar günü gerçekleşen sıra dışı geçişin nedeni, koyunların yazlık otlaklardan kışlık alanlara taşınmasıydı. Çoban Thomas Gackstatter yönetimindeki sürü, 10 kilometreyi aşan yolculuğu sırasında Nürnberg'in en işlek noktalarından geçti. Her yıl tekrarlanan bu gelenek, kentte renkli görüntülere sahne oldu.

600 KOYUN TARİHİ MEYDANDAN GEÇTİ

Sabah saatlerinde Pegnitztal bölgesinden yola çıkan sürü, Wöhrder Wiese ve Insel Schütt üzerinden ilerleyerek Nürnberg'in ünlü Hauptmarkt Meydanı'na ulaştı. Yüzlerce koyunun tarihi binaların arasından geçişini izlemek isteyen vatandaşlar, yol boyunca toplanarak bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Farklı yerli koyun ırklarından oluşan sürüye birkaç keçi de eşlik etti. Daha önce aynı güzergâhı kullanan yetişkin koyunlar kalabalığa alışkın olsa da sürüdeki kuzular için bu yolculuk ilk deneyim oldu. Hayvanlar, Noel pazarı için hazırlıkların sürdüğü meydandan geçerek yollarına devam etti.

Çobanlar açısından ise bu geçiş oldukça dikkat gerektiren bir görevdi. Özellikle dar alt geçitlerde ve kalabalık sokaklarda hayvanların paniğe kapılmaması için sürünün kontrollü biçimde ilerlemesi sağlandı.

KENTİN YEŞİL ALANLARINI DA KORUYORLAR

Nürnberg Belediyesi, koyunların şehir merkezinden geçirilmesinin yalnızca geleneksel bir gösteri olmadığını açıkladı. Sürü, yaz boyunca kentin doğu ve güneyindeki otlaklarda beslenirken sonbaharın gelmesiyle batıdaki kışlık alanlara götürülüyor. Tarihi merkezden geçen güzergâh ise hayvanların bu alanlara ulaşmasını sağlayan en kısa yol olarak kullanılıyor.

Koyunlar, kentteki doğal bitki örtüsünün korunmasına da katkı sağlıyor. Otları tüketerek yeşil alanların bakımına yardımcı olan hayvanlar, farklı bitki türlerinin gelişmesini destekliyor. Bu yöntem, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önem taşıyor.

Geçiş sırasında vatandaşlardan yolları açık tutmaları, köpeklerini sürüden uzaklaştırmaları ve hayvanları ürkütebilecek drone uçuşlarından kaçınmaları istendi. Yüzlerce koyun, tarihi şehir merkezindeki yolculuğunu tamamladıktan sonra kışlık otlaklarına doğru ilerledi.