ABD’de düzenlenecek hazine avı etkinliği kapsamında, değeri binlerce doları bulan nadir paralar şehir genelindeki farklı noktalara gizlenecek. Katılımcılar, organizasyon tarafından paylaşılacak ipuçlarını takip ederek söz konusu parçaları bulmaya çalışacak.

ONLARCA DEĞERLİ PARÇA SAKLANACAK

Etkinlik kapsamında toplam değeri 50 bin doları aşan nadir paralar, halka açık alanlara yerleştirilecek. Katılımcılar, verilen ipuçlarını takip ederek bu parçaları bulmaya çalışacak.

BÜYÜK ÖDÜL DİKKAT ÇEKİYOR

Hazine avının en dikkat çekici parçası ise 1851 yılına ait özel bir altın para. Yaklaşık 25 bin dolar değerindeki bu parça, etkinliğin en büyük ödülü olarak öne çıkıyor.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, San Francisco genelinde 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İPUÇLARI ANLIK PAYLAŞILACAK

Etkinliğin en heyecanlı kısmı ise ipuçları olacak. Gün boyunca belirli aralıklarla paylaşılacak ipuçları sayesinde katılımcılar, gizlenen paraların yerini bulmaya çalışacak.

Organizatörler, tüm parçaların halka açık alanlara saklanacağını ve herhangi bir kazı ya da özel alana girme gerekliliği olmayacağını özellikle vurguluyor.

Bu etkinlik yalnızca ödül kazanma fırsatı sunmuyor. Katılımcılar aynı zamanda San Francisco’nun farklı noktalarını keşfetme şansı da yakalayacak.

Toplamda birden fazla ödülün bulunması, katılımcıların kazanma şansını artırıyor. Bu da etkinliği sadece koleksiyonerler için değil, macera arayan herkes için cazip hale getiriyor.