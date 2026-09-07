Keşif, St. James Kilisesi'nin hemen yanında bulunan Vlasmarkt'ın yenilenmesi sırasında yapıldı. Meydana yeni bir ağaç dikilmesi planlanan noktada mezarların bulunabileceğinden şüphelenen arkeologlar, çalışmalara başlamadan önce zemini kontrol etmek için küçük bir alan açtı. Yapılan ilk kazı, toprağın altında beklenenden çok daha yoğun bir mezarlık bulunduğunu gösterdi.

2 METREKAREDE 20 KİŞİ OLABİLİR

BAAC Vlaanderen ekibi ilk aşamada yaklaşık 2 metrekarelik bir deneme alanını kazdı. Arkeologlar 1,3 metre derinliğe ulaştıklarında iyi korunmuş dört mezarla karşılaştı. Ancak yapılan sondajlar, görünen mezarların yalnızca en üst bölüm olduğunu ortaya çıkardı.

Toprağın daha altına inildiğinde mezarların üst üste yaklaşık beş ayrı seviyede devam ettiği belirlendi. Katmanların yoğunluğuna göre yalnızca 2 metrekarelik bölümde yaklaşık 20 kişinin gömülü olabileceği tahmin edildi. Aynı yoğunluğun ağacın dikilmesi planlanan 23 metrekarelik alanın tamamında devam etmesi halinde sayı en az 240 kişiye ulaşabilir.

Bu nedenle açıklanan 240 sayısı, şu ana kadar tek tek çıkarılıp sayılmış iskeletlerin toplamını ifade etmiyor. Arkeologların deneme kazısında karşılaştığı gömü yoğunluğundan hareketle yapılan bir hesaplama. Alanın tamamı kazılmadığı için meydanın geri kalanında kaç mezar bulunduğu da henüz bilinmiyor.

YAKLAŞIK 700 YIL BOYUNCA MEZARLIK OLARAK KULLANILDI

Vlasmarkt'ın hemen yanında bulunan St. James Kilisesi'nin çevresinin 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar mezarlık olarak kullanıldığı biliniyor. Yaklaşık 700 yıllık bu dönem boyunca aynı alanın tekrar tekrar gömü için kullanılması, mezarların neden farklı seviyelerde üst üste bulunduğunu da açıklıyor.

Bölgenin geçmişi bilindiği için arkeologlar meydanın altında insan kalıntılarıyla karşılaşılmasına tamamen hazırlıksız değildi. Asıl dikkat çeken nokta, mezarların yoğunluğu ve kalıntıların günümüz yüzeyine oldukça yakın seviyelerde korunmuş olması oldu. Yapılan çalışma sayesinde mezarlığın zeminin altında hangi derinlikte başladığı ve katmanların nasıl devam ettiği de daha net biçimde belirlendi.

Gent Belediyesi, mezarların tamamını çıkarmak yerine bulundukları yerde korumayı tercih etti. Kazılan bölüm yeniden kapatılacak ve bu noktaya dikilmesi planlanan ağaçtan vazgeçilecek. Böylece ağacın köklerinin ilerleyen yıllarda mezarlara ve insan kalıntılarına zarar vermesinin önüne geçilecek.