Anillo Periférico'nun üst katını taşıyan 1.000'den fazla beton sütunun bitkilerle kaplanmasıyla, yeni bir araziye ihtiyaç duyulmadan şehrin ortasında kilometrelerce uzanan yeşil bir koridor oluşturuldu. Proje özellikle yoğun trafik, betonlaşma ve yeşil alan eksikliğinin belirgin olduğu bölgelerde dikkat çekiyor.

1.000'DEN FAZLA SÜTUNU YEŞİLE BÜRÜDÜLER

Meksikalı mimar Fernando Ortiz Monasterio'nun öncülüğünde hayata geçirilen Vía Verde'de, mevcut otoyol altyapısının tamamen farklı bir amaçla kullanılması hedeflendi. Beton sütunların çevresine özel taşıyıcı sistemler yerleştirildi ve bu yüzeyler bitkilerin yetişebileceği dikey bahçelere dönüştürüldü.

Proje yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilmeye başlandı. Aradan geçen sürede yeşillendirilen sütunların sayısı 1.000'i aşarken, bitkilerle kaplanan toplam yüzey de 65 bin metrekarenin üzerine çıktı. Dikey bahçelerin uzandığı hattın uzunluğu ise yaklaşık 27 kilometreyi buluyor.

Sütunlarda kullanılacak bitkiler de yol kenarındaki zorlu koşullar dikkate alınarak seçildi. Güneş ışığının sınırlı olduğu noktalar, araçlardan çıkan gazlar, zararlılar ve düşük bakım ihtiyacı göz önünde bulundurularak dayanıklı türlere odaklanıldı. Bitkilerin tutunabilmesi için beton yüzeylerin çevresine özel sistemler kuruldu.

SULAMADA ARITILMIŞ SU KULLANILIYOR

Kilometreler boyunca uzanan bahçelerin bakımında büyük miktarda içme suyu harcanmaması için farklı bir sulama sistemi tercih edildi. Projede arıtılmış su ile yağmur suyundan yararlanılması planlandı. Böylece binlerce bitkinin yoğun trafik koridorunun ortasında yaşamını sürdürebilmesi amaçlandı.

Dikey bahçeler yalnızca beton görüntüsünü değiştirmek için oluşturulmadı. Bitkilerin yol çevresindeki toz ve bazı kirleticilerin tutulmasına katkı sağlaması, beton yüzeylerin yeşillendirilmesi ve yoğun yapılaşmış bölgelerde bitki örtüsünün artırılması da projenin amaçları arasında bulunuyor. Bununla birlikte bu tür uygulamalar, trafik kaynaklı hava kirliliğini tek başına ortadan kaldıracak bir çözüm olarak görülmüyor.

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan çalışma bugün 1.000'den fazla yeşillendirilmiş sütun, 27 kilometrelik hat ve 65 bin metrekareyi aşan yeşil yüzeyle Mexico City'nin en dikkat çekici şehir dönüşümü örneklerinden biri haline gelmiş durumda.