Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde, şehrin iki büyük mahallesini birbirine bağlayacak olan Anêmonas Köprüsü projesinde tarihi bir aşamaya geçildi.

Yaklaşık 245 milyon Türk Lirası (27 milyon Brezilya Reali) bütçeyle hayata geçirilen dev altyapı projesinde, her biri 16 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğunda olan devasa beton kirişlerin montajı, dev vinçler ve özel trafik lojistiği eşliğinde başarıyla başlatıldı.

Itaum-Açú Nehri üzerinde inşa edilen ve tamamlandığında yaklaşık 200 metre uzunluğa ile 14 metre genişliğe sahip olacak köprü; çift şeritli araç yolunun yanı sıra kaldırımları ve bisiklet yollarıyla modern bir geçiş noktası sunacak.

Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) tarafından finanse edilen bu mega proje, bölgede yaşayan 114 binden fazla kent sakinine doğrudan hizmet verecek. Önümüzdeki aylarda tamamen trafiğe açılması planlanan köprü, güneydoğu bölgesini şehir merkezine bağlayarak kronikleşen trafik sıkışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve toplu taşımayı rahatlatacak.