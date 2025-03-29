Antalya Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Park müdürü Aygül Arsun, özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği parkta birçok hayvan türünün doğal ortamına uygun şekilde koruma altında tutulduğunu belirtti.

1400'E YAKIN HAYVAN KORUMA ALTINDA

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olduğunu vurgulayan Aygül Arsun, "Parkımızda 118 türden 1400'e yakın hayvan koruma altında bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu alanlara büyük ilgi gösteriyor çünkü burası aynı zamanda ormanlık bir alan. Aileler burada güvenli bir şekilde vakit geçirirken sergilenen hayvanları da yakından görebiliyor ve haklarında bilgi edinebiliyor" diye konuştu.

BAYRAMDA ZİYARETE AÇIK

Bayram tatili boyunca ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirten Arsun, "Pazartesi günleri hayvan refahı açısından parkımızı kapalı tutuyoruz. Ancak diğer günlerde tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Parkta en çok yavrulayan hayvanların dikkat çektiğini belirten Aygül Arsun, "Özellikle lemurlar ve keçi yavruları büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra geyikler, aslanlar, kaplanlar ve primat türleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Papağanlar ise geniş alanlarda, doğal ortamlarına yakın şekilde tutuldukları için keyifle izlenebiliyor" diye konuştu.

Doğal Yaşam Parkı, bayramda saat 09.00'dan 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.