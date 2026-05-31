Paris Saint-Germain takımı Budapeşte'de Arsenal'ı penaltılarla yenerek ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kaptı. Bunun üzerine PSG taraftarları, kendi şehirlerini yakmaya karar verdi.

Macaristan'daki maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar kutlamalar için sokağa döküldü. Champs-Elysees üzerinde yaklaşık 20 bin kişi toplandı ve Arc de Triomphe yakınlarındaki caddelerde meşaleler yakarak araç kornaları çaldı.

Ancak cumartesi geç saatlerde başlayan bu coşkulu kutlamalar kısa sürede yerini şiddet, sokak kavgaları, kundaklamalar ve yağmalamalara bıraktı.

Paris polisi kentin çeşitli noktalarında taşkınlık çıkaran küçük grupların dükkanları yağmaladığını ve araçları ateşe verdiğini bildirdi. Bazı gruplar aktif olarak polisle çatıştı, memurların üzerine havai fişek fırlattı.

Olaylar sırasında en az 10 polis memuru yaralandı. Şehrin lüks bölgelerinden olan 8. Bölge'deki bir polis karakoluna saldırmaya çalışan öfkeli grup ise güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

POLİSE KARŞI BARİKAT KURDULAR

Yetkililer gece saat 22.00 itibarıyla 45 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şiddet eylemleri Paris'in çevresindeki ana çevre yolunun bir kalabalık tarafından kısa süreliğine kapatılmasıyla şiddetlendi.

Polis ekipleri yolu kapatan bu grubu hızlıca dağıttı. Emniyet müdürlüğü taşkınlıklar sırasında bir fırın ile bir restoranın da zarar gördüğünü duyurdu.

Güvenlik güçleri ayrıca 16. Bölge'deki PSG stadyumu yakınlarında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba müdahale etti.

Grup, bisikletlerden barikatlar kurarak polisle çatıştı. Polisi püskürtmek için bisiktlerleri yakan taraftarlar polise taş ve sopalarla saldırdı.

PARİS'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Paris bu şampiyonluk öncesinde zaten yüksek alarma geçmiş durumdaydı. Dükkanların kapıları, vitrinleri çelik bariyerlerle güçlendirilmiş ve şehir genelinde 8 bin polis memuru görevlendirilmişti.

Bu yoğun önlemlerin arkasında ise geçen yıl mayıs ayında yaşanan ilk şampiyonluk kutlamaları yatıyordu.

Geçen yıl Fransa genelinde 500'den fazla kişi tutuklanmış ve başkent Paris'te 201 kişi yaralanmıştı. Zararın boyutu, önlemler dolayısıyla geçen yıla göre daha düşük kaldı.