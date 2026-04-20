San Francisco Darphanesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve toplam değeri 50.000 doları aşan şehir çapında bir hazine avına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Witter Gold tarafından organize edilen etkinliğin büyük ödülü, 25.000 dolar yaklaşık 1milyon 121 bin lira değerindeki nadir bir altın sikke olarak belirlendi.

Hazine avının merkezinde yer alan ödül, 1851 yapımı Humbert "Slug" olarak bilinen tarihi bir parça. Sekizgen şeklindeki bu parça, teknik olarak resmi ABD para birimi değil, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Altın Ayar Ofisi ve assayer Augustus Humbert tarafından basılmış bir altın külçesi olma özelliğini taşıyor. 2,5 ons altın içeren sikkenin üzerinde bir kaya üzerinde duran kel kartal figürü yer alıyor.

25 NİSAN'DA YAPILACAK

Witter Gold CEO’su Seth Chandler, etkinliğin 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yarışmanın işleyişine dair paylaşılan bilgiler şunlar:

Şirket, büyük ödül ve beraberindeki 9 adet tarihi sikkenin bulunması için gün boyu saat başı ipuçları yayınlayacak. Sikkeler, San Francisco’nun ikonik mahallelerinde saklanacak.

Katılımcıların hazinelere ulaşmak için herhangi bir kazı yapmasına veya özel mülke izinsiz girmesine gerek olmayacağı vurgulandı.

RUHUNU YENİDEN CANLANDIRACAK

San Francisco şehri 1847 yılında, yani "Altın Hücumu" (Gold Rush) döneminin hemen öncesinde 470'ten az sakine ev sahipliği yapıyordu. Ancak 1849 yılına gelindiğinde bu sayı, bölgeye akın eden servet avcılarıyla birlikte 25.000'i aşmıştı. Organizatörler, bu etkinliğin şehrin "altın tutkusu" üzerine kurulu tarihi köklerini ve ruhunu yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti.